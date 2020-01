Доминик Тийм осъществи най-голямата изненада на тазгодишния Australian Open и елиминира световния №1 Рафаел Надал в четвъртфиналната фаза на надпреварата. Австриецът изигра перфектен мач на много високо ниво и макар да изпусна успеха на свой сервис при 5-4 в четвъртата част, надделя в тайбрек – 7-6(3) 7-6(4) 4-6 7-6(6) след над 4 часа игра на Rod Laver Arena.

По този начин световният №5 се класира на първия си полуфинал от Шлема извън Ролан Гарос, където има четири участия на този етап. Освен това Доминик свали миналогодишния финалист в Мелбърн от върха на ранглистата и от идния понеделник Новак Джокович ще се завърне на първото място.

Още в началото Тийм се придвижваше дори по-добре от Матадора, разнообразяваше играта с по-чести излизания на мрежата, но стоеше много добре и в разиграванията от основната линия. Голямо оръжие в играта му бе форхендът по правата, който неведнъж му донесе предимство в точките.

.@ThiemDomi holds for 2-1 in the second after taking the first set tiebreak over Nadal.



Do you think we'll see any breaks this set? #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/iLlxptFvxZ — #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2020

Рафа също играеше на високо ниво, като и при двамата уинърите надскачаха сериозно непредизвиканите грешки. Още от първия сет наблюдавахме редица красиви разигравания, като и двамата трябваше да търсят нещо специално, за да преодолеят защитата на съперника си.

При 2-2 видяхме първия по-завързан гейм, в който агресията на австриеца даде резултат. Световният №1 сгреши при 30-30, но при следващите две точки така и не се стигна до разиграване и лидерът в класирането успя да се спаси.

При 3-4 Тийм изигра кошмарно подаване, в което започна с две непредизвикани и така и не успя да запише точка. Опрян до стената, финалистът от Ролан Гарос показа фантастичен тенис, спаси сетбол и съумя да притисне Матадора в ответния гейм, стигайки до рибрейк след редица печеливши удари.

В тайбрека Рафа поведе с 2-0, но впоследствие инициативата беше в ръцете на опонента му. Тийм хващаше всяка топка и нападаше от всяка позиция, като испанецът не успя да издържи на темпото му и отстъпи със 7-3 точки.

Втората част протече по почти идентичен начин. При 2-2 видяхме спад в представянето на австриеца и след две двойни грешки бе пробит на 0. И този път обаче той намери път обратно в сета, като при 3-4 записа два уинъра и бързо поведе с 40-0. Надал неутрализира едната опасност, но при втората също допусна двойна грешка – 4-4.

Темпото на игра бе изключително високо и австриецът продължаваше да има превес в разиграванията. Поведе с 4-0 в тайбрека, но водачът в схемата не се даде лесно и намери начин да изравни, като бе подпомогнат и от две непредизвикани на съперника си. При 4-5 Рафа имаше инициативата в следващото разиграване, но реши да рискува и да го приключи с къса – нещо, за което Тийм бе готов, стигна до топката и завърши. Доминик приключи с уинър от посрещане – 7-6(3) 7-6(4), оставайки само на сет от успеха.

Plot twist.@RafaelNadal secures the break back against Dominic Thiem to level at 5-5 in the fourth set.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/WPunoh7U0E — #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2020

В третата част Надал се абстрахира от надмощието на съперника в собствените му подавания и заложи на солиден начален удар в своите сервис геймове. Той вдигна ефективността и скъсяваше разиграванията. Тийм, от своя страна, заигра още по-освободено – показа, че на мрежата се чувства комфортно, скоростта му не намаляваше, а и често контролираше разиграванията от дъното на корта, когато имаше сервис на разположение.

Това се промени при 4-5, когато австриецът трябваше на три пъти да провежда размяна на удари след втори начален удар, а накрая сгреши бекхенд в мрежата, сдавайки сета на световния №1 – 6-4.

В четвъртия сет при 2-4 световният №1 попадна в много тежка ситуация, но сервисите му помогнаха да преодолее пасив от 0-30 и да не позволи на съперника да сервира за победата на този етап. Петият поставен продължаваше да трупа завършващи удари на сметката си и направи 15-ия си в този сет – форхенд на линията, за да стигне до преднина от 5-3.

Нервите връхлетяха австриеца, когато сервираше за победата при 5-4. Той допусна двойна грешка и изостана с 15-30. При разиграване на втори начален удар след това сгреши топка в мрежата и Надал получи два поредни шанса да се върне в мача. Тийм се измъкна при първата опасност, но после беше прекалено агресивен, форхендът му отлетя в аут и шампионът от 2009 остана в играта – 5-5.

Световният №1 завърши бекхенд и форхенд по правата, вкара и два добри начални удара, за да вземе самият той инициативата и да принуди Тийм да сервира за оставане в частта. Петият в света измъкна гейм на 30 и третият дълъг гейм в мача настъпи.

THIEM's Time To 𝓢𝓱𝓲𝓷𝓮!



After 4 hours and 10 minutes, @ThiemDomi knocks out world No.1 Rafael Nadal, 7-6(3) 7-6(4) 4-6 7-6(6) to advance to the #AusOpen semifinals for the first time.#AO2020 pic.twitter.com/lWuZXBzNmt — #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2020

Там австриецът пое контрол в първото разиграване и с форхенд уинър по правата постигна мини пробив. Той обаче веднага беше върнат след сгрешен опит за къса топка от страна на Доминик. Последва дълбок ретур на Рафа и грешка от бекхенд на Тийм, довел до обрат и 2-1 за испанеца. Обратите обаче не свършиха и петият поставен поведе с 4-2, след като разходи опонента по целия корт.

Макар да загуби равновесие и да падна, австриецът спечели следващата точка след неточност от бекхенд на световния №1. Рафа стопи пасива си до 4-5 след спечелено разиграване от дъното на корта, но Тийм си гарантира два мачбола при 6-4 след отличен сервис по диагонала. Напрежението пак се оказа твърде голямо за австриеца, тъй като по-голямата му агресия от форхенд отново го подведе към грешка.

На втория мачбол на Тийм испанецът спря играта, след като дълбока топка на петия в света бе отсъдена като добра. Световният №1 обаче бе проявил добра преценка – тя бе на сантиметри в аут и Рафа изравни за 6-6.

Мрежата помогна на Доминик да спечели точка в губеща позиция – минаващ удар от бекхенд влезе в корта и даде трети шанс на Тийм да затвори двубоя. Той игра на втори сервис и предизвика грешка на Рафа, за да триумфира.