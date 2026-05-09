Новото унгарско правителство полага клетва днес. Това е официалният край на продължилото 16 години управление на Виктор Орбан. Новият лидер Петер Мадяр говори за пълна промяна в управлението на страната. Той се закани, че ще предприеме сериозни реформи в държавните медии, които от години излъчваха само гледната точка на партията на Орбан. Мадяр призова редица високопоставени чиновници да подадат оставка.

Преходът във властта е съпътстван от редица символични моменти. Партията на Мадяр върна голямо дарение, направено от бивш съюзник на Орбан. Също така върна знамето на Европейския съюз на фасадата на парламента. Очаква се за първи път заместник-председател на Народното събрание да бъде политик от ромското малцинство.

Петер Мадяр се срещна с Джорджа Мелони

