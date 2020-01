Новак Джокович се класира за рекорден 8-и път на финала на Australian Open, след като спечели юбилейния 50-и мач в съперничеството си с Роджър Федерер на 1/2-финалите от Откритото първенство на Австралия. До момента Джокович води с 26:23 успеха, пише Gong.bg

Федерер започва на сервис. Бърз ретур в краката накараха швейцареца да сгреши. Последва форхенд в аут по правата и 0:30. Третата точка бе директна 15:30. След дълго разиграване, в което Маестрото доминираше, Джокович се защити по отличен начин и дочака грешка - 15:40. Сервисът обаче отново помогна и с 2 бързи точки Роджър изравни. Непредизвикана грешка от форхенда на Джокович даде аванс на сервиращия. Сърбинът обаче отвърна и със светкавичен ретур притисна рекордьора по титли от Шлема - 40:40. Федерер отговори с блестящ ас. Дълго разиграване и непредизвикана грешка на Федерер. След това обаче последва ас по правата със 193 километра в час. Размяна на слайс от бекхенди принуди Маестрото да сгреши и ново равенство. Сечен ас по диагонала и ново предимство. Със следващия по правата отвори корта и завърши по обратния диагонал след 6-минутен първи гейм - 1:0.

Threads it down the line! @rogerfederer breaks for a 2-0 lead over Djokovic in the opening set.#AO2020 | #AusOpen | @channel9 | @espn pic.twitter.com/9hEBS91bCU