Снимки на бели дробове на пациент, на които е видно как коронавирусът се разпространява само за три дни, бяха публикувани от лекари, изследвали болни в Ухан. Снимките бяха оповестени в списание Radiology, пише БГНЕС.

