Коронавирусът засегна всички американски щати и хората не излизат от домовете си, за да се предпазват. Затова мнозина откликнаха на призива да извадят коледната украса, за да стане атмосферата по-ведра, предаде БТА.

"Искате ли отново да сложим коледните светлини? Тогава ще можем да се качим на автомобилите си, да караме и да гледаме. Прилича ми на подходяща дейност за социално дистанциране" - написа през уикенда Лейн Гриндъл.

Мнозина реагираха с ентусиазъм и дори започнаха да публикуват в интернет снимки със светещите си къщи. Те ще оставят коледната украса, докато не бъдат отменени разпоредбите за социална изолация.

You've heard of Christmas in July -- but how about in March? 🎄 | Americans spreading cheer with Christmas lights during coronavirus pandemichttps://t.co/ZH5riJl2jr pic.twitter.com/GHTK7FkUN0