Американският актьор Марк Блум почина от усложнения, вследствие от коронавируса, съобщи БГНЕС.

We are saddened to report that veteran stage and screen actor Mark Blum has passed away. https://t.co/fnX5Jqfdz4

Смъртта на актьора бе обявена от нюйоркската театрална компания „Playwrights Horizons“.

Блум участва в известни филми като „Дънди крокодила“, „Семейство Сопрано“ и „Любовта е сляпа“.

With love and heavy hearts, Playwrights Horizons pays tribute to Mark Blum, a dear longtime friend and a consummate artist who passed this week. Thank you, Mark, for all you brought to our theater, and to theaters and audiences across the world. We will miss you. pic.twitter.com/NMVZFB5hPb