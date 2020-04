Китай почете хората, починали от коронавирус. Точно в 10 ч. (5 ч. българско време) в цялата страна, в рамките на три минути, завиха сирени и знамената бяха спуснати наполовина, предадоха световните агенции.

Шофьорите спряха своите автомобили и започнаха да надуват клаксона. Влаковете и корабите също започнаха да издават звуков сигнал, а пешеходците, много от които с покупки в ръце, останаха на място на тротоара.

Президентът Си Цзинпин и други високопоставени представители на комунистическото ръководство на страната отдадоха почит в столицата Пекин.

Today (4/4) at 10am there was a 3-minute national period of mourning in China. Everybody stopped what they were doing, infrastructure paused, and cars and air raid sirens blared their horns in mourning of the victims of #COVID19. This is the experience from my apartment pic.twitter.com/eOrk16cguM — George 吴巨鹤 (@georgeFTWinn) April 4, 2020

Възпоменателната проява се състоя в един от най-важните дни от китайския Лунен календар, отбелязва Ройтерс, цитирани от БТА. На нея по принцип милиони китайци пътуват до родните си места, за да почетат паметта на своите предци. Тази година обаче ритуалът преминава в мрачна обстановка, като властите поискаха от хората да не ходят на гробищата.

Отдаването на почит бе особено трогателно в централния град Ухан, откъдето тръгна разпространението на вируса в края на миналата година, отбелязва Асошиейтед прес. На 23 януари 11-милионният мегаполис бе поставен под пълна блокада - мярка, която впоследствие бе смекчена - и китайското ръководство отдаде дължимото на "града герой" за жертвите, направени от неговите жители.

Traffic stops and sirens sounded while people across China stand in three minutes of silence to mourn the martyrs and victims who lost their lives to the coronavirus in the #DayOfNationalMourning pic.twitter.com/IG9ywXCJsS — CGTN (@CGTNOfficial) April 4, 2020

Четирима души са починали в Китай (без Хонконг и Макао) от новия коронавирус през последното денонощие, предаде ТАСС, като се позова на Държавния комитет по въпросите на хигиената и здравеопазването. С това общият брой на смъртните случаи в страната, където вирусът се появи в края на миналата година, достигна 3326. Китай, който допреди половин месец бе епицентърът на заразата, вече е чак на пето място по починали след Италия, Испания, Съединените щати, Франция и Великобритания и почти достигнат от Иран.

China to mourn the victims of COVID-19 on the Qingming Festival (Tomb-Sweeping Day). Flags fly at half-mast across the country, three minutes of silence, sirens and horns of cars, trains and ships wail in grief. #China #COVID2019 pic.twitter.com/aKTfLpg8F5 — Marian (@TheChinaHustler) April 4, 2020

През последното денонощие в Китай са били регистрирани 19 случаи на зараза - един в Ухан и 18 "внесени" от чужбина. С това общият брой на диагностицираните замразени в страната достигна 81 639. По този показател Китай вече остава след САЩ, Италия, Испания и Германия. 888 от заразените са дошли от чужбина. Почти всички нови случаи в Китай през последните дни са "внесени".

2567 души са починали само в град Ухан - над три четвърти от всички смъртни случаи в страната, посочва Ройтерс. Асошиейтед прес отбелязва, че данните за заразените и починалите в Китай като цяло вероятно са подценени.

Coronavirus: China mourns Covid-19 victims with three-minute silence https://t.co/IX5AebpfBc — BBC News (World) (@BBCWorld) April 4, 2020

Китаец бе осъден на 18 месеца затвор за това, че пътувал в чужбина от 1 до 6 март и не уведомил властите, не отговарял на телефонни обаждания и накарал майка си да излъже за местонахождението му. След като се върнал в Китай, мъжът, идентифициран само с фамилното си име Го, ходил на работа с метрото в централния град Чжънчжоу на 8 и 9 март. После той вдигнал температура, започнал да изпитва болки в гърлото и бил диагностициран с коронавируса. Над 40 човека, които са били в близък контакт с мъжа, били поставени под карантина.

