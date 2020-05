Петима са загинали, а стотици са ранени и откарани в болници след изтичане на газ в химически завод в Югоизточна Индия, съобщават полицейски източници, цитирани от АФП и БГНЕС.

Andhra Pradesh: Chemical gas leakage reported at LG Polymers industry in RR Venkatapuram village, Visakhapatnam. People being taken to hospital after they complained of burning sensation in eyes&breathing difficulties. Police, fire tenders, ambulances reach spot.Details awaited. pic.twitter.com/uCXGsHBmn2

Primary report is PVC gas (or Styrene) leaked from LG Polymers, Vepagunta near Gopalapatnam in Visakhapatnam at around 2:30 AM today

Because of the leakage of the said compound gas hundreds of people have inhaled it and either fell unconscious or having breathing issues. pic.twitter.com/WeCdrbddV1