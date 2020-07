Носителят на "Оскар" Том Ханкс, който преболедува заедно със съпругата си COVID-19, заяви, че не изпитва особено уважение към хората, които отказват да спазват защитните мерки срещу вируса, съобщи БТА.

Coronavirus survivor Tom Hanks does not 'have much respect' for people who shun basic precautions https://t.co/McRtVeE8DQ pic.twitter.com/ulgskaV8XO