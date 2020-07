Сивият папагал Грифин победи 21 харвардски студенти в игра, в която трябваше да проследи под коя от придвижваните на масата чашки е определен цветен жетон, съобщи БТА.



Птицата се представи по-добре от студентите в 12 от 14-те опита с общо 120 рунда. Преди това собственичката му - психоложката Айрин Пепър само му е демонстрирала играта, без да го обучава специално. Така е постъпила и със студентите.

Първоначално жетоните са били два под две чашки, а след това са били увеличени на четири. Студентите са се справяли с двата жетона, но четирите в различен цвят са се оказали прекалено много за тях. На същата игра папагалът е победил и 21 деца на възраст от 6 до 8 години.

