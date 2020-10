Рафаел Надал изравни рекорда на Роджър Федерер от 20 титли от Големия шлем, след като разби световния номер 1 Новак Джокович с 6-0, 6-2, 7-5 във финала на „Ролан Гарос” и спечели трофея в Париж за 13-ти път в кариерата си.

Испанският тенисист изигра един от най-добрите мачове в цялата си кариера, за да доминира напълно срещу Джокович, за когото това бе първа загуба от игра през цялата година след 37 победи и 1 служебно поражение на Откритото първенство на САЩ до момента, пише БГНЕС.

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 @RafaelNadal conquers Novak Djokovic 6-0 6-2 7-5 to remain perfect in Paris finals and earn title 1️⃣3️⃣ at #RolandGarros pic.twitter.com/lzOz5dmoqQ

От самото начало Надал играеше агресивен и на практика безгрешен тенис, като не оставяше никакви шансове на своя съперник. Рафа не даде нито един гейм на съперника си в първия сет, а във втората част сърбинът успя да стигне само до два гейма. Левичарят от Майорка регистрира едва шест непредизвикани грешки в първите две част, докато Джокович сбърка цели 30 пъти.

Лидерът в световната ранглиста бе близо до пълна катастрофа, след като допусна пробив в самото начало на третия сет, но все пак Джокович показа характер и успя да върне пробива и да поведе с 5-4. Превъзходството на Надал обаче бе очевидно и той взе три поредни гейма, затваряйки мача с ас след два часа и 41 минути.

This is what you came for 😱@RafaelNadal #RolandGarros pic.twitter.com/oJ4XKU9R3O