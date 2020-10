Трима души бяха убити при нападение с нож в църква във френския град Ница. Две от жертвите издъхнали вътре в базиликата „Нотр Дам”. При атаката има и ранени, сред които един полицай. Това съобщи в Twitter кметът на града Кристиан Естрози.

СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК

Полицията е неутрализирала извършителя, той е ранен и откаран в болница. По свидетелски показания, нападайки с нож жертвите си в църквата, е извикал „Аллах е велик”.

Антитерористичната прокуратура е на място и разследва случая. Провежда се и мащабна полицейска операция. Властите призоваха гражданите да избягват мястото.

BREAKING - Mayor of Nice: "The terrorist shouted Allah-u-Akbar at the time of the attack," then beheaded a person inside the church of Notre-Damme in Nice. 2 more dead.pic.twitter.com/2VGf29Ateo