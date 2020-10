Мъж, излязъл на риболов в Бразилия, е получил повече, отколкото е очаквал, когато на въдицата му се е закачил алигатор, който миг по-късно е бил нападнат от гигантска анаконда.

Сърфист скочи върху гърба на акула, за да спаси жена (СНИМКИ)

Кадри от необичайната случка показват как рибарят тегли крокодила, когато змията, усетила вкусна плячка, се увива около улова му. Анакондата била достатъчно едра, за да погълне целия алигатор.

Gobsmacked fisherman hooks alligator out of water - and finds huge anaconda attachedhttps://t.co/XCpncvLJtb pic.twitter.com/BTy3CsyRhY