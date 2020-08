Сърфист е скочил върху гърба на 3-метрова акула, нападнала жена край бреговете на Австралия, и я е удрял, докато не е пуснала "плячката" си, съобщават ДПА и Асошиейтед прес, позовавайки на местни медии.

Тридесет и пет годишната жена е сърфирала край Шели бийч в близост до Порт Маккуори, когато е била нападната от акулата, която е впила зъбите си в десния й крак.

Surfer in Australia punches shark to save wife in New South Wales https://t.co/d4Fh7PlDNu

От спасителната служба съобщават, че колега сърфист се е притекъл на помощ на жената, скочил е върху гърба на хищника и го е "налагал", докато не пусне плячката си.



"Куражът на тези сърфисти е похвален", казва началникът на службата Стивън Пиърс. Жената е откарана в болница със сериозни рани на крака. Състоянието й стабилно.

Досега през годината шестима души са загинали в австралийски води, след като са били нападнати от акули. Други шестима са пострадали сериозно, отбелязва ДПА. Междувременно агенцията предаде, че при друг инцидент в Австралия рибар е станал жертва на риба.

Woman saved from shark attack by friend who kept punching it https://t.co/B1jg5nzGFO