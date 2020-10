Григор Димитров победи Стефанос Циципас в двубой от втория кръг на турнира ATP 500 във Виена. Това стана след над двучасова битка с 6:7 (5), 6:4, 6:3.

В първия гейм на първия сет Димитров стартира със сервис и съумя да го спечели без проблеми, за да поведе с 1:0. В следващите два гейма и двамата тенисисти уверено взеха подаванията си, а резултатът стана 2:1 за Димитров. И двамата действаха доста уверено при сервиса и с лекота взимаха подаванията си. Циципас изравни до 2:2, но Димитров след леки колебания и 40:30, съумя да спечели и поведе с 3:2.



Шестият гейм започна доста равностойно и се стигна до 30:30, но Циципас с леки усилия взе подаването и изравни до 3:3. В седмия гейм Димитров се пребори, за да спечели и завърши със слайс и поведе с 4:3.



Последва скоростен гейм за гръцкия тенисист, който спечели на 0, докато Димитров направи резултата 5:4 в своя полза след като приключи гейма на 15 след двойна грешка.

В десетия гейм резултатът при сервис на Циципас стигна до 30:30, но в крайна сметка резултатът стана 5:5 въпреки опита на Григор да пробие. С третия си ас в двубоя Димитров си взе подаването и поведе с 6:5. Циципас не се даде и изравни за 6:6, за да вкара сета в тайбрек.

This might genuinely be the most ridiculous return winner you'll ever see 😱@GrigorDimitrov ripping up the textbook! pic.twitter.com/9Lsn6YgtRY