Коли без шофьори започват да извършват доставки в Калифорния. Стартиращата компания Nuro планира да започне своите операции за доставка без шофьори още през следващата година. Тя вече тества своите превозни средства R2 в щата през април, но разрешението ще му позволи да таксува хората за своята услуга.

Скоростта на превозните средства на фирмата ще бъде ограничена до 56 км / ч и ще бъдат ограничени до експлоатация при добри метеорологични условия.

