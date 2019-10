"Лилиум", прототип на летящо такси, е достигнал скорост над 100 км/ч, заяви германският му разработчик, като уверява, че ще разшири производствения си капацитет преди планираното му пускане на пазара през 2025 година, предаде БГНЕС.

Базираната в Мюнхен компания „Лилиум“ е производител на летящи устройства, захранвани от батерии, които могат да излитат вертикално, потенциално да спестят на бъдещите пътници натрупването на опашки по летищата или закъснения поради пътния трафик. Задвижван от 36 електрически двигателя, "Лилиум" притежава дизайн с неподвижно крило, за който производителите му казват, че ще му осигури ефективност и предимство в обхвата пред повечето конкуренти тип дрон, като германския конкурент „Волкоптер“ и британския „Вертикал Аероспейс“.

Тестовите полети идват шест месеца, след като петместният "Лилиум" за първи път извърши пробен „полет“ на летище в Мюнхен. Засега „Лилиум“ тества въздушното си такси с дистанционно управление, но по-късно ще въведе бордови пилоти, които ще бъдат сертифицирани за летателна годност.

Снимка: EPA/БГНЕС

Създателите му казват, че тестовете са показали, че "Лилиум" ще може да извърши 300-километров междуградски „скок“ за 1 час, предлагайки достъпна и без емисии алтернатива за пътуване с търговска авиокомпания, път или железопътна линия.

