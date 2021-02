Седем души загинаха днес при катастрофа на военен самолет близо до нигерийската столица Абуджа, съобщи говорител на военновъздушните сили, цитиран от Франс прес.

Причината за катастрофата още не се известна, но според властите пилотът е съобщил за повреда в един от двигателите.

Самолет "Бийчкрафт КингЕър Би 350 ай" от нигерийските военновъздушни сили се разби при връщане на летище Абуджа, след като е била установена повреда в един от двигателите", заяви в комюнике говорителят Ибикунле Дарамола.

"За жалост загинаха всичките седем души на борда", добави той.

Самолетът е излетял за Мина, столицата на щата Нигер.

Видео, качено в социалните мрежи, показва водни оръдия, с които гасят пожара на мястото на катастрофата.

Случаят се разследва, казаха военновъздушните сили.

