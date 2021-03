Бебе от критично застрашения вид Сумантрански орангутан се е появило по-рано от очаквано в зоопарка в Ню Орлиънс, САЩ. С подранилата си поява бебето е зарадвало гледачите, които са очаквали то да се роди през април или май.

Видео, разпространено от природонаучния институт "Одюбон", който управлява местния зоопарк, показва орангутанчето с червеникава козина, сгушено в прегръдката на майка си.

Check out these photos of Audubon Zoo's newest member: a critically endangered Sumatran orangutan infant. ♥ 🔻https://t.co/yQ3Aw9zeA6 — NOLA.com (@NOLAnews) March 1, 2021

Бебето, появило се на бял свят в неделя, е първо за 12-годишната Рийз. Орангутанчето все още няма име и ветеринарите не са определили пола му, съобщава говорителка на института.

A Sumatran orangutan has been born at the New Orleans Zoo pic.twitter.com/V4ZyMdUq84 — TRT World Now (@TRTWorldNow) March 2, 2021

От "Одюбон" допълват, че бащата на бебето, Джамби, пристигнал от зоопарка в Хановер, Германия, през 2018 г., е окачествен като един от "най-ценните генетично" екземпляри в Северна Америка.

Just yesterday the New Orleans Zoo welcomed a new born Sumatran Orangutan-- a critically endangered species. #biom4110https://t.co/To2F71eSpz — Serena (@pandolfi_sere) March 1, 2021

Суматранските орангутани са един от трите вида дългокосмести орангутани. В естествена среда са останали по-малко от 14 000 екземпляра от вида. Хабитатът им е застрашен основно от човешка дейност. Видът е класифициран като "критично застрашен" от Световния съюз за опазване на природата.

