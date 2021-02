Първата коала, родена след повече от година в зоологическата градина „Таронга” в Сидни, излезе от торбата на майка си. Бебето Хъмфри е на около осем месеца. То е петият наследник на майка си Уилоу.

Най-скъпите животни в света (ГАЛЕРИЯ)

Лора Джунс, главен гледач на коалите в зоологическата градина, каза, че Хъмфри се развива добре и вече се опитва да яде евкалиптови листа. Той се държи "наистина здраво" за гърба на майка си.

Welcome to the world little Humphrey, Taronga's first Koala joey in over a year!



He is just too cute for words 🐨🥰



A big thanks to @citiaustralia for their support in helping us fight to conserve koala populations and supporting Koalas just like Humphrey here.#forthewild pic.twitter.com/mBtTBn8yhO