Първото изцяло цифрово произведение на изкуството, предложено на търг от голяма аукционна къща, беше продадено от "Кристис" за близо 70 милиона долара. "Всекидневия - Първите 5000 дни" от американския цифров художник Майк Уинкълман, известен като Бийпъл, обхваща всички произведения на изкуството, които той е сътворил в продължение на 13 години.

Продажбата нарежда Бийпъл сред тримата най-скъпи живи творци, се посочва в съобщение на "Кристис" в Twitter, с което аукционната къща потвърждава сумата от 69 346 250 долара, платена за творбата.

Обявявайки продажбата миналия месец, от "Кристис" в Ню Йорк заявиха, че тъй като начинанието е твърде ново за аукционната къща, онлайн наддаването между 27 февруари и 11 март ще започне от едва 100 долара. Произведението на изкуството носи т.нар. незаменими токени - уникален цифров маркер, криптиран в подписа на художника, който потвърждава собствеността и автентичността му и е постоянно прикрепен към него.

In a week since going live, @beeple's 'First 5000 Days' has climbed from a staring bid of $100 to $3.5 million. Tune in to see what happens in the final week at https://t.co/HlySLocQap. #NFTs @makersplaceco