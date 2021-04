Земетресение с магнитуд 4,4 е регистрирано в югоизточната част на Румъния в петък, съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център. Трусът е регистриран в 21:36 ч. местно време.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M4.4 in Romania 43 min ago pic.twitter.com/vQwhe8Dbeo