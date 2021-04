Заек от породата континентален гигант, обявен за най-големият екземпляр в света, е откраднат от дома си в Устършър, съобщи АФП. Според полицията 129-сантиметровият заек на име Дариъс e бил откраднат от клетката си в градината на частен имот в Сталтън в нощта срещу неделя.

Заекът държи рекорд на Гинес от 2010 г. като най-големия от вида си.

Stoulton, Worcestershire

West Mercia Police:

“It is believed the Continental Giant rabbit was stolen from its enclosure in the garden of the property of its owners overnight on Saturday April 10...11.”

👀 Info? Pc D. Riley on via 101 ref. 00286_I_11042021. https://t.co/ucrFfwkxVz