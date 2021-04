Небето над Пекин пожълтя, а замърсяването на въздуха скочи до много високи нива, след като огромен облак от пясък и прахови частици покри града, носен от силен вятър от Северен Китай.

Индексът на качеството на въздуха в Пекин се повиши днес до 324 към 16:00 часа местно време (08.00 ч. по Гринуич), главно заради по-едрите прахови и пясъчни частици, казаха общинските власти.

В Китай тръгна "Влакът към пролетта" (ВИДЕО)

Частиците идват с въздушни маси от Монголия и китайския автономен район Вътрешна Монголия. Утре силният вятър вероятно ще отнесе замърсителите и в Централен и Източен Китай, съобщи Китайската метеорологична служба. Количеството пясък във въздуха беше по-малко от това при двете пясъчни бури в Северен Китай миналия месец, но скоростта на вятъра беше по-голяма, затова и прашният въздух се придвижваше по-бързо и стигне по-надалеч, обясниха метеоролозите.

Пясъчна буря обхвана Пекин

Beijing residents yet again awakened to a yellow sky on Sunday morning, March 28, 2021, as northern China was hit by the second sandstorm in less than two weeks. #Beijing #Sandstorm https://t.co/wJzHsIqv0R