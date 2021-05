В социалните мрежи се появиха предполагаеми снимки на дъщерята на емира на Дубай, принцеса Латифа, съобщила преди време, че я държат затворена против волята й. На тях тя е в два от най-големите търговски центрове в Дубай, предаде Асошиейтед прес.

Фотосите са публикувани от жена, разпозната в британските медии като бивша военнослужеща от кралските ВМС. На тях принцеса Латифа бинт Мохамед Ал Мактум е на кино в "Мол ъф дъ Емирейтс" и в ресторант в "Дубай мол", който се намира близо до най-високата сграда в света - "Бурдж Халифа". Ако се съди по филмовите реклами, снимките вероятно са направени през май.

Те са били качени тази седмица в два публични акаунта в Instagram, отбелязва Би Би Си.

На едната от снимките принцесата е в компанията на още две жени. Приятели на Латифа, която не е била виждана на обществено място от месеци, са казали за Би Би Си, че разпознават и двете жени, които са нейни познати. Британската медия не може да провери автентичността на снимката, но приятел на Латифа е потвърдил, че това е тя.

BREAKING: A THIRD picture of what appears to be Princess Latifa has appeared on social media: pic.twitter.com/xx4wPU8MTF