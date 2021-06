Италия на Роберто Манчини е впечатляваща и тотално преобразена. Италианците играят нападателен и комбинативен футбол. За последно „адзурите“ губят мач на 10 септември 2018 г. – 0:1 от Португалия в Лисабон в Лигата на нациите.

С победата си над Уелс вчера, те изравниха рекорд на своите предшественици отпреди 82 години. Върхът в момента е точно 30 последователни двубоя без поражение, наредени от „скуадрата“ на Виторио Поцо – между 1935-а и 1939-а. Въпросният легендарен треньор печели първите две от четирите световни титли на Италия – през 1934-а и 1938 г. Роберто остави зад себе си Марчело Липи, под чието ръководство „адзурите“ бяха непобедени в 25 срещи.

Един от най-интересните моменти в мача срещу Уелс в неделя дойде в самия му край. В 89-тата минута наставникът на „Скуадра Адзура” направи изненадваща смяна. Той замени своя титулярен вратар Джанлуиджи Донарума и пусна в игра 34-годишния ветеран Салваторе Сиригу.

След края на срещата, Манчини заяви, че решението му е взето емоционално и е продиктувано от негов горчив предишен опит.

The art of management by Roberto Mancini. Bringing on veteran goalkeeper Sirigu, Italy's longstanding no2 goalkeeper👇

🗣"I speak from my own regrets. I went to the 1990 World Cup & didn't play. It's my greatest regret." #EURO2020 #ITA pic.twitter.com/DGGSUjc8ih