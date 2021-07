57 души са получили медицинска помощ след голяма верижна катастрофа, която стана тази сутринта на магистралата Букурещ - Констанца, съобщава агенция Аджерпрес. На мястото на инцидента са изпратени над 160 души - пожарникари, парамедици, лекари, помощници, съобщи Департаментът за извънредни ситуации.

Оттам съобщават още, че след медицински преглед на лицата, участвали в катастрофата, е било оценено, че 57 души се нуждаят от медицинска помощ, от които 16 са били откарани в болница. Сред тях има седем деца. Други 41 човека са получили медицинска помощ на място.

55 автомобила, в които са пътували общо 155 души, участваха в голямата верижна катастрофа тази сутрин на 182-ри километър на "Магистралата на слънцето" между румънската столица и големия черноморски град Констанца. Инцидентът стана около 7 сутринта, когато в района е имало гъста мъгла.

Задействан беше т. нар. "червен код" за намеса. Към 11 ч. ситуацията бе овладяна.

Телевизия Диджи 24 съобщи, че следобед на същото място отново е станала катастрофа, този път с участието на три автомобила. Двама души са леко пострадали при инцидента, допълва телевизията.

