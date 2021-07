Броят на жертвите на проливните дъждове в западния индийски щат Махаращра през последните 48 часа поради срутвания и свлачища, възлиза на 129 души. Повече от 80 души са в неизвестност, съобщи The Times of India, цитирано от Агенция "Фокус".

Heavy rains since the last two days have caused massive floods in Raigad, Ratnagiri, Palghar, Thane, Sindhudurg, Kolhapur, Sangli and Satara districts#MaharashtraRains #Maharashtra https://t.co/UEGWwo4g0l — India TV (@indiatvnews) July 23, 2021

Изданието информира, че в щата са регистрирани десетки случаи на свлачища, срутвания на сгради и други инциденти след проливните дъждове, засегнали западното крайбрежие на Индия. Засегнати са районите на Райгад, Ратнагири, Сатара, както и столицата на щата, метрополията Мумбай.

Според експерти такива силни мусонни дъждове не са виждани в щата от около 40 години. Според новинарския портал DigiWorld някои райони на Махаращра са получавали от 400 до 600 литра на квадратен метър валежи на ден.

Army mobilises Flood Relief Columns to Ratnagiri. 14 task forces comprising of troops from Aundh Military Station & Engineer Task Force BEG Centre Pune mobilised to assist civil administration for rescue, relief & medical aid. #MaharashtraRains https://t.co/niZZSPLOo3 — India TV (@indiatvnews) July 23, 2021

В районите на бедствията текат спасителни операции. Западното военноморско командване на страната мобилизира спасителни екипи и разположи военни хеликоптери в помощ на цивилната администрация.