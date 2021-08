Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг свика извънредна среща на външните министри в петък, след като западните сили бяха изненадани от скоростта, с която талибаните взеха властта в Афганистан, съобщи ДПА.

Към момента шестима български граждани очакват евакуация от Кабул

Видеоконферентните разговори ще бъдат възможност "да продължим тясната си координация и да обсъдим общ подход към Афганистан", написа Столтенберг днес в Туитър.

Алиансът е изправен пред трудни въпроси, след като радикалната ислямистка групировка бързо пое контрол над Афганистан след изтеглянето на войските на НАТО от страната. Талибаните бяха прогонени през 2001 г. от американските сили в началото на мисия, подкрепена от съюзниците от НАТО.

I have convened an extraordinary virtual meeting of #NATO Foreign Ministers this Friday 20 August to continue our close coordination & discuss our common approach on #Afghanistan.