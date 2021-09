Великобритания подобри собствения си антирекорд по брой мигранти, атакували бреговете на Острова за ден, пише SkyNews. За последните 24 часа над 1000 бежанци са се опитали да влязат нелегално в страната на лодки през Ламанша, съобщиха властите в страната. Това "подобри" предишния рекорд по брой дневни набези на мигранти от 21 август, когато 828 души са се опитали да преминат нелегално границата.

At least 1,000 migrants tried to cross the Channel today, believed to be the highest-ever daily number. Sky News filmed people being rescued from a boat off the coast of Kent.



