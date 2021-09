Проливни дъждове заляха Тексас и Луизиана днес с отслабването на урагана "Никълъс" до тропическа буря, създавайки заплаха от значителни наводнения и прекъсвания на електричеството, докато бурята се придвижваше по американското крайбрежие на Мексиканския залив, предаде Ройтерс.

Това е втората голяма буря, която застраши региона през последните седмици, след като ураганът "Айда" причини смъртта на десетки хора през август и опустоши населени места в Луизиана в близост до Ню Орлиънс.

Националният център по ураганите съобщи, че Никълъс, който достигна силата на ураган преди да отслабне, утре би трябвало да отслабне още до депресия. Въпреки това, от центъра предупредиха, че той все още може да причини животозастрашаващи внезапни наводнения в Дълбокия Юг през следващите няколко дни.

CBS News: Hurricane Nicolas makes landfall and could bring "life-threatening" flooding to parts of Texas and Louisiana, forecasters say. https://t.co/A1lDwc1asm

От Белия дом казаха, че президентът Джо Байдън е обявил извънредно положение в Луизиана и е наредил федерална помощ за местните служби, борещи се с бедствието, заради последствията от Никълъс.

Възможно е Никълъс да прекъсне електричеството и да попречи на усилията за възстановяването му, след като ураганът Айда изключи електрозахранването в Луизиана. Според информация от сайтът "PowerOutage.us" от по-рано днес, повече от 95 000 души в Луизиана и над 345 000 в Тексас са заплашени от прекъсване на електрозахранването.

Hurricane Nicolas coming through in the Galveston Bay. I tried using my umbrella but that was very unhelpful and it didn’t even help 🤣🤣 #HurricaneNicholas pic.twitter.com/ZSs9bk4vdi