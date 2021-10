Повече от 100 души се смятат за загинали или изчезнали при потъването на импровизиран плавателен съд в река Конго, съобщиха днес провинциалните власти в Демократична република Конго.

От водата късно в петък бяха извадени петдесет и едно тела, а а други 69 се смятат за изчезнали, каза пред АФП Нестор Магбадо, говорител на губернатора на северозападната провинция Монгала. По думите му, оцелелите са едва 39.

Democratic Republic of the Congo National News



More than 50 people have died and more are believed to be missing following the capsizing of a makeshift vessel on the Congo River earlier this week,



