Пожарникарите се борят с голям пожар в резервоар, съдържащ бензол, в нефтеното съоръжение Ал-Захарйи (Al-Zahrani) в Южен Ливан, съобщи в понеделник телевизия Ал Джазира (Al Jadeed).

Причината за пожара все още не е известна, въпреки че се съобщава за силен шум, подобен на експлозия, като пожарникарите работят, за да ограничат пожара да не се разпространи и в други нефтени резервоари.

През август експлозия на цистерна с гориво в Северен Ливан уби 20 и рани над 25 души.

🇱🇧#Breaking: traffic on Al-Zahrani Highway was cut off in both directions due to the fire, and traffic was diverted to the marine road#Lebanon pic.twitter.com/KtlvOa8z4e