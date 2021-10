На хърватските граждани е разрешено да пътуват до САЩ без виза от днес, съобщи посолството на САЩ в Загреб.

Решението на Системата за електронно разрешение за пътуване (ESTA) се прилага за хърватски граждани, които заминават за Съединените щати за туризъм или по бизнес за не повече от 90 дни, уточнява вестник „Ютарни лист“.

Čestitke Hrvatskoj 🇭🇷 on officially joining the #VisaWaiverProgram! Croatians traveling to the #USA 🇺🇸 for business or tourism can now apply for ESTA approval at https://t.co/UmnueGuKRb



FAQ: https://t.co/qIsVYyPoAP pic.twitter.com/S4G8108KqR