Първата годишна Forbes Monaco Crypto & Art Gala обедини световни експерти и местни милиардери, които споделят страст към дигиталните активи в яхт клуба в Монако. Гостите на събитието се насладиха на изпълненията на поканения специално Васил Петров. В акомпанимент на пианиста Живко Петров той представи свои версии на джаз и поп стандарти и песни от новия му албум „LOVE SONGS Vol.1”.

„За първи път ми се случва да пея пред 23-има милиардери, от които 7 са криптомилиардери. Песента, с която открихме гала вечерта, беше „Fly me to the moon” на Бърт Хауърд. С изненада разбрах, че това е химнът на криптомилиардерите. Благодаря за поканата на Луис Ф. Коста Макамбира, главен изпълнителен директор и издател на Форбс Монако”, каза Петров.

Снимка: Forbes Bulgaria

На гала вечерята се проведе аукцион на живо изкуство с оригинални творби на Маркос Марин, Александър Беридзе, Юсеф СИ и Сесио Мур и събраха 387 000 евро, част от които са посветени на фондацията на принцеса Шарлийн и Fight Aids Monaco.

Дъстин Плантхолт, главен изпълнителен директор и основател на Life’s Tough Media и домакин на подкаст bitcoin.com, модерира дискусия по време на вечеря с водещите световни експерти по криптовалути. Плантхолт, съветва хора като пианиста Джон Теш, рапъра сър Mix-a-Lot, боксьора Евандър Холифийлд и астронавта от Аполо 11 Бъз Олдрин.