Българският боксьор Кубрат Пулев излезе на официалния кантар преди бойната гала вечер на „Трилър” под наслов „Triad Combat” срещу съперника си – ММА легендата Франк Мир, пише Gong.bg .

Пулев закова стрелките на 115.6 килограма, което е със 7.2 кг повече от предишното му тегло в битката за трите световни титли на Антъни Джошуа. Тогавашните 108.4 кг на българина се оказаха с 4 кг по-малко пък от по-предишния му сблъсък с Райдъл Букър.

KUBRAT PULEV STEPS TO FRANK MIR! BOTH STARE EACH OTHER DOWN AT TRIAD COMBAT WEIGH IN https://t.co/AmKqR9jPFf pic.twitter.com/B4rCrhI83I