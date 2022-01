Силно земетресение разтърси Никарагуа, предадоха световните агенции. Трусът е бил с магнитуд 6,1 и е изплашил хората рано сутринта местно време. Веднага улиците на столицата Манагуа, където е бил усетен силно, са се изпълнили с паникьосани жители.

