Знаменитости отдадоха почит на починалия актьор Сидни Поатие, превърнал се в културен символ, предаде Асошиейтед прес.

"Няма да забравя никога елегантността и класата, която този човек демонстрира през целия си живот, примера който ми даде, не само като чернокож, но като човешко същество . . . Всичко, което мога да кажа е: благодаря, благодаря за примера и за невероятния дар. Но преди всичко, благодаря, че искаше да споделяш себе си, за да ни направиш по-добри", написа актьорът и режисьор Тайлър Пери във Facebook.

"Не мога да опиша с думи как работата ти промени из основи живота ми. Достойнството, нормалността, силата, изключителността и наелектризирането, което придаваше на ролите си, показа на всички ни, че и като чернокожи сме важни! ! ! Това беше чест . . . ",написа актрисата и режисьорка Вайола Дейвис в Instagram.

"Ако искаш небето, ще напиша по него с букви на височина хиляди метри: На Учителя. с любов. Сър Сидни Поатие. Почивай в мир. Той ни показа как да се протегнем към звездите" , написа актрисата и телевизионна водеща Упи Голдбърг в Twitter.

"Един от най-великите актьори на своето поколение. Всички сме преживели нашата ера Поатие. Като израснах през 70-те, трябва да кажа, че "Събота вечер в предградията" е първият филм, който съм гледал . . . почивай в мир. . . Благодаря" - написа музикантът Куестлав в Инстаграм.

"Сър Сидни Поатие, ярката ти светлина никога няма да изгасне. Вратите, които отвори и пътеките, които начерта, ще продължат да проправят път за мечтаещите. Ти показа на света, че с идеи и качества всичко е възможно", написа музикантът Лени Кравиц в Twitter.

