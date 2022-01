Част от скала се срутила и паднала върху лодки с туристи в каньон близо до бразилския град Капитолиу, щата Минас Жерайс в югоизточната част на страната, съобщава бразилският телевизионен канал на Си Ен Ен, цитиран от ТАСС.

