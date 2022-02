Неизвестен стрелец откри огън в близост до училище в американския щат Минесота, уби един ученик и рани тежко друг, съобщи началникът на полицията в град Ричфийлд Джей Хенторн.

One student is dead and one is injured after a shooting at a school in Richfield, Minnesota, officials saidhttps://t.co/3dyjvPJcnm — CNN Breaking News (@cnnbrk) February 1, 2022

По думите му органите на реда водят активно разследване и издирват извършителя, който е избягал от мястото на инцидента веднага след стрелбата.

#BREAKING: Police And Emergency Personnel Have Responded To South Education Center Academy In Richfield, Minnesota Following Reports Of A Shooting. #BreakingNews

pic.twitter.com/0fzmo5Pucx — BREAKING NEWS (@Breaking_4_News) February 1, 2022

„Пристигналите полицаи намериха двама ученици с огнестрелни рани на тротоара в близост до училището. За съжаление, един от учениците е починал от раните си, а другият остава в критично състояние", заяви Хенторн в изявление за медиите.

One student is dead and another is hospitalized in critical condition after a shooting outside a school in a suburb of Minneapolis, according to authorities. https://t.co/msofRQgjID — NBC News (@NBCNews) February 1, 2022

„Това е трагичен ден за град Ричфийлд", добави той.

Shooting outside Minnesota school kills a student, injures another #SHOOTINGhttps://t.co/OgNdPGapIF pic.twitter.com/fc2CA52r9o — 92 News HD Plus (@92newschannel) February 2, 2022

Училището, в което се е случила трагедията, се намира в покрайнините на големия град Минеаполис. В него се обучават около 200 ученици, съобщават местните власти.

Breaking news from Richfield: one student has died, another is in critical condition after a shooting at noon just outside a school. The shooters escaped and are at large. Coverage streaming at CBS News Minnesota. https://t.co/YcY9Dx9rlk — Jason DeRusha (@DeRushaJ) February 1, 2022