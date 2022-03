Американският президент Джо Байдън смята, че руският държавен глава Владимир Путин не е успял да постигне нито една от целите по отношение на западните държави.

"Путин разчиташе да има разделение в НАТО, да има разделение в западните държави. Честно казано и на разделена Америка. Той обаче не получи нищо от това“, написа американският президент в личния си профил в Twitter по повод руската агресия срещу Украйна.

Putin was counting on a divided NATO, a divided West and quite frankly, a divided America.



But he got none of that.