Руските военни сили продължават да отвличат местни украински лидери. Това заяви в своя профил в Twitter външният министър на Украйна Дмитро Кулеба.

По думите на Кулеба кметът на град Скадовск Олександър Яковлиев и неговият заместик Юрий Палиук са били отвлечени днес.

Russian invaders continue to abduct democratically elected local leaders in Ukraine. Mayor of Skadovsk Oleksandr Yakovlyev and his deputy Yurii Palyukh abducted today. States & international organizations must demand Russia to immediately release all abducted Ukrainian officials! pic.twitter.com/bmaAuurx9h