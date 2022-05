Единадесет египетски войници са били убити в събота, опитвайки се да осуетят "терористична" атака в зоната на Суецкия канал, прилежаща към Синайския полуостров, огнище на джихадистка дейност, съобщи армията.

One officer and ten Egyptian soldiers were killed after "foiling a terrorist attack" on a water-lifting station east of the Suez Canal, an army spokesman said on Saturday. #Egypthttps://t.co/fc9lxQW96E — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) May 7, 2022

Петима войници също са били ранени, казват от армията, като добавят, че силите за сигурност "продължават да преследват терористите и да ги обграждат в изолирана зона на Синай".

An Egyptian army officer and 10 soldiers were killed as the military announces foiling a terrorist attack against a water lift station east of the canal: Army spox#Egypt | #مصر #جيش_مصر #تحيا_مصر #المتحدث_العسكري pic.twitter.com/RZqOSXdz2k — Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) May 7, 2022

Sinai attack foiled: 10 Egyptian soldiers and officer were killed in an exchange of gunfire with terrorists. Official spokesman for the Egyptian army said that "security forces were able to thwart a terrorist attack at a water pumping station" #Egypt #terrorism pic.twitter.com/kuLwFjOqfP — Eli Dror (@edrormba) May 7, 2022