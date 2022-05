Европейската комисия ще отговори през юни на кандидатурата за членство в ЕС на разкъсваната от война Украйна - ключова стъпка преди въпросът да бъде разгледан от държавите-членки, заяви нейният председател Урсула фон дер Лайен.

В съобщение в Туитър тя заяви, че е разговаряла с украинския президент Володимир Зеленски и очаква с нетърпение да получи отговорите на украинския въпросник за членство.

"Комисията на ЕС ще се стреми да представи становището си през юни", добави тя.

