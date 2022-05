По подозрение в трафик на наркотици и пране на пари бяха арестувани няколко войници от Ирландската и Колдстримската гвардии, два от британските полкове, ангажирани със защитата и охраната кралица Елизабет II, съобщи The Independent.

Заподозрените, включително шестима ирландски гвардейци и един кадет, бяха арестувани на 24 май по време на внезапни акции в Северен Уелс и Северна Ирландия. Арестите са извършени малко преди парада в чест на платинения юбилей на кралица Елизабет II. Британското министерство на отбраната заяви, че никой от задържаните няма да участва в планираните дейности.

