Испанските пожарникари продължават да се борят с горските пожари на фона на необичайно горещото за сезона време. Най-големи щети огънят е нанесъл на северозападната провинция Самора, където изгоряха над 25 000 хектара, предаде Асошиейтед прес, цитирайки местните власти. Заради пламъците, лумнали в планината Сиера де ла кулебра, бяха евакуирани жителите на най-малко десет села, макар че спадането на температурите през нощта помогна донякъде за овладяване на пожара. В рядко населения район работят повече от 500 пожарникари, които разчитат и на помощта на самолети и хеликоптери, пръскащи вода.

Експерти обясняват необичайно високите температури през последната седмица - на места до над 40 градуса, с климатичните промени. Такива горещини испанците понякога преживяват през август, но не и през юни. Положението тази година е влошено заради суша, а работата на огнеборците е усложнена от силни пориви на вятъра.

Заради разпространението на пожарите вчера се наложи да бъде спряно движението на скоростните влакове от Мадрид за северозападната част на страната. Днес то беше възстановено. В Самора, Навара и Леида бяха разположени армейски противопожарни части. Не се съобщава за жертви.

