Разработеният от турски инженери проект за подводница STM500 започна с изпитания на корпуса на подводницата. Исмаил Демир, ръководител на Дирекцията за отбранителна промишленост към турската президентска администрация, написа това в Twitter.

Демир заяви, че новата подводница ще бъде оборудвана с най-модерните системи и въоръжение.

Ръководителят на дирекцията нарече проекта STM500 "исторически", като отбеляза, че новата подводница е проектирана да изпълнява задачи както в плитки води, така и в открито море.

#Aegean will never be a safe place for #Greeks anymore. Construction process of game-changer #STM500 submarine for #MaviVatan designed by @STMDefence begun. STM500 with domestic Li-ion batteries, 250+m diving depth, 30 days of stay at sea and 18+kts speed pic.twitter.com/gJqRDawzqX