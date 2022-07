Службите за спешна помощ на френското атлантическо крайбрежие трябваше да отведат хиляди жители на безопасно място заради разпространяващите се горски пожари, предаде ДПА.

Като предпазна мярка тази сутрин бяха евакуирани пет къмпинга близо до Тест-дьо-Бюш, южно от град Бордо. Около 6000 души са били преместени на други места според информация на департамента Жиронд.

🔥🌲 #FeuxdeForêt sur La Teste-de-Buch et Landiras : à la tombée de la nuit, les 2 #Dash et les 2 #Canadair engagés ont effectué près de 50 largages. 320 sapeurs-pompiers restent mobilisés cette nuit pour faire face aux flammes. Une colonne de renfort est attendue demain matin. pic.twitter.com/RyVGmXApLt

🔥 Depuis hier soir, de virulents incendies touchent Landiras et la Teste-de-Buch en Gironde. Près de 1.400 hectares sont partis en fumée et 6.500 personnes ont été évacuées. (via SDIS 33) pic.twitter.com/jdm9AfZhzc