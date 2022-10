433-ма души спечелиха джакпота от лотарията във Филипините. Казусът предизвика множество въпроси и спор как изобщо е възможно това.

Според местните медии това е най-големият брой хора, печелили някога голямата награда от 236 млн. песо (4 млн. долара). Печелившата комбинация миналия уикенд беше поредица от числа, кратни на девет.

Лидерът на малцинството във филипинския Сенат Кокоу Пиментел призова за разследване на "подозрителните резултати".

