Давид Шумахер, който е племеник на легендата Михаел и син на брат му Ралф, претърпя тежка катастрофа по време на участието си в DTM сериите в Германия, пише gong.bg. 20-годишният пилот, който кара за отбора на "Мерцедес", се оказа със счупен прешлен на гърба след сблъсък с Томас Прейнинг на пистата "Хокенхайм".



"Когато Давид дойде у дома, все още имаше оплаквания за болки в гърба. След това отидохме на ядрено-магнитен резонанс в Залцбург и се оказа, че има фрактура на прешлен и ще трябва да си вземе почивка за около шест седмици", коментира Ралф Шумахер пред Motorsport.

David Schumacher has suffered a broken vertebra following his high-speed crash in Saturday's #DTM race at Hockenheim, his father Ralf Schumacher has revealed.https://t.co/ekipBo5qz5